Китай сократил численность вооруженных сил на 300 тыс. человек

Правительство в целом завершило меры по сокращению численности Народно-освободительной армии Китая на 300 тыс. человек. Об этом в понедельник на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Меры по сокращению численности военнослужащих на 300 тыс. в целом завершены", - сказал он.

Вооруженные силы Китая остаются крупнейшей по численности армией мира. К моменту окончания гражданской войны в Китае и образования КНР 1 октября 1949 года на активной службе находились 5,5 млн военнослужащих, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

До последних лет численность вооруженных сил Китая оценивалась в 2,3 млн человек. В конце 2015 года власти страны объявили о масштабной военной реформе, в ходе которой правительство намеревалось сократить НОАК еще на 300 тыс. человек.



