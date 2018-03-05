Зариф: Европа и США нарушили условия ядерной сделки и не могут диктовать условия Ирану

Страны Европы и США нарушили соглашение по иранской ядерной программе и поэтому не вправе диктовать условия Тегерану, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Такое мнение выразил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью газете Etemaad, опубликованном в понедельник в преддверии визита министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в Исламскую Республику.

"На сегодняшний день две стороны нарушили условия ядерной сделки: США и Европа. Американцы - из-за политики Вашингтона, а европейцы - из-за политики Соединенных Штатов", - сказал он. Зариф отметил, что государства Европы не смогли выполнить свою часть договора, в том числе в банковском секторе, и поэтому ни они, ни США "не могут диктовать условия стране, которая до конца выполнила свои обязательства".

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.



