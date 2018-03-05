Ураган повалил посаженное Вашингтоном 227-летнее дерево

Обрушившаяся на северо-восток США буря сломала дерево, которое 227 лет назад посадил первый президент страны Джордж Вашингтон. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной странице в Facebook поместья Маунт-Вернон, где росла тсуга канадская.

От дерева, которое в 1791-м году губернатор Нью-Йорка Джордж Клинтон подарил Джорджу Вашингтону, остался только ствол. Тсуга росла у северного входа в поместье. Буря также сломала вирджинский кедр, который, по словам представителей музея-поместья, «оберегал могилу Вашингтона».

Поместье Маунт-Вернон находится в округе Фэрфакс (штат Виргиния) на берегу реки Потомак. В 1960-м году ему присвоили статус Национального исторического памятника. Джордж Вашингтон унаследовал плантацию в 1751-м году и построил двухэтажный деревянный усадебный дом. В поместье сохранились его мебель и личные вещи. Здесь же первого президента похоронили вместе с супругой Мартой.

Джордж Вашингтон является одним из отцов-основателей Америки. Он был первым всенародно избранным президентом США и руководил страной с 1789 по 1797-й год.