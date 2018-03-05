Китай увеличит военный бюджет в 2018 году до $175 млрд

Китай увеличит расходы на оборону в 2018 году на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд). Об этом сообщается в докладе о работе правительства, обнародованном в понедельник на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Оборонный бюджет Китая по своему объему занимает второе место в мире после расходов США. В 2017 году он был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд).

Многие международные организации, в том числе SIPRI, полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. К тому же не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.