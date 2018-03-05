Россия надеется на углубление диалога между комиссиями Афросоюза и ЕАЭС

Россия надеется на углубление диалога Комиссией Афросоюза и Комиссией Евразийского экономического союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Hommes d`Afrique".

По его словам, Россия внимательно изучает практику проведения саммитов между африканскими странами и их крупными зарубежными партнерами. Министр добавил, что сейчас отношения РФ со странами Африки развиваются как на двусторонней основе, так и по линии африканских региональных организаций, прежде всего Афросоюза и Сообщества развития Юга Африки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Представители африканских стран активно участвуют в различных международных форумах, проводимых на территории России. Новым направлением сотрудничества стало начало диалога между Комиссией Афросоюза и Комиссией Евразийского экономического союза. Надеемся на его углубление" — сказал Лавров.