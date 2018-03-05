В детских садах Капана опробован примерный план управления кризисными рисками

В рамках программы «Развитие возможностей Национальной платформы снижения рисков» (НПСР) при содействии фонда НПСР и программы развития ООН в МЧС Армении в дошкольных образовательных учреждениях 26 февраля - 3 марта был опробован проект примерного плана управления кризисными рисками. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС РА.

Программа финансируется Главным управлением функций гражданской обороны и гуманитарной помощи, а проект примерного плана разработан при содействии армянского представительства организации «SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL»

Программа направлена на снижение рисков катастроф, угрожающих дошкольным учреждениям и окружающей среде, оказание быстрой и эффективной помощи и обеспечение непрерывности учебного процесса.

План был опробован в Сюникской области в детсадах ##1,4 и 9 путем тренинга и эвакуации. Параллельно были разработаны эвакуационные планы, которые вместе с наглядными материалами были повешены на стенах детсадов. Были предоставлены также учебные материалы.

В результате выяснились сильные и слабые стороны плана, а также возможности его применения в дошкольных учреждениях. На основе анализа предложений и замечаний план будет доработан и после утверждения представлен к действию.