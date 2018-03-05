Вик Дарчинян намерен основать в Армении промоутерскую компанию

Экс-чемпион мира по боксу в версиях WBA, WBC և IBF Вахтанг Дарчинян откроет в Армении промоутерскую компанию. Как сообщает «Арменпресс» , об этом Дарчинян сообщил на встрече с журналистами.

“Я уже несколько лет как покинул профессиональный бокс, однако в прошлом году вновь получил из России приглашение провести бой. Бой должен состояться с действующим чемпионом мира Евгением Градовичем. Я согласился провести бой, поскольку, в случае победы, получу свой 10-й пояс. Я провел один бой, видеоматериал о котором послал в Россию. Однако там пока молчат”, - сказал Дарчинян.

Бывший абсолютный чемпион мира готовится основать в Армении промоутерскую компанию, для того, чтобы помочь армянским боксерам попробовать свои силы на профессиональном ринге. “В Армении имеется большой потенциял, но нет соответствующих условий. Им нужны спаринг-партнеры, особенно мексиканцы”, - подчеркнул Дарчинян.

По словам боксера, его промоутерская компания даст возможность начинающим. Дарчинян готов помочь, однако в тренерской деятельности себя не видит.

Свой первый бой на профессиональном ринге Дарчинян провел в ноябре 2000 года. В 32 боях, из проведенных 43-х, победил нокаутом.