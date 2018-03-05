Спецпредставитель лидера Южной Кореи вылетел в КНДР

Самолет с южнокорейской делегацией, которую возглавляет спецпосланник президента Республики Корея, отправился в понедельник из Сеула в Пхеньян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает южнокорейское министерство объединения.

"Делегацию, состоящую из 10 человек, возглавил начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён", - сказали в ведомстве. В состав делегации вошли также директор Национальной разведывательной службы Со Хун, замминистра объединения Чхон Хэ Сон и другие южнокорейские чиновники. Они пробудут в КНДР два дня.

В ходе визита в Пхеньян делегация проведет встречи с представителями руководства КНДР, обсудит вопросы укрепления мира на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений.

После прибытия делегация планирует принять участие в торжественном обеде с коллегами из КНДР. В администрации президента Республики Корея надеются на возможное участие в мероприятии Ким Чен Ына. Если такая встреча состоится, спецпосланник передаст ему письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

По данным минобъединения, Чон Ый Ён и Со Хун после возвращения на родину планируют поехать в США, чтобы ознакомить американскую сторону с результатами визита в Пхеньян. По этому вопросу Южная Корея будет поддерживать тесное сотрудничество с Китаем и Японией, отмечает ведомство.





