Министр: улучшение аудита будет способствовать привлечению инвестиций и продвижению армянских компаний на глобальном рынке

Министр финансов РА Вардан Арамян убежден, что повышение качества бухгалтерского учета и аудита приведет к привлечению инвестиций и продвижению армянских компаний на глобальном рынке. Как передает «Арменпресс», об этом он заявил на рабочем совещании по реформам в сфере бухгалтерского учета и аудита.

«Мы на верном пути. То, что мы делаем, поможет нашим компаниям выйти на глобальный рынок. Только один пример: бывший премьер Т. Саргсян как-то попросил меня сделать сделать анализ деятельности одной компании. Одного моего взгляда на цифры было достаточно, чтобы понять, что это за компания. Он удивился: я, что знаком с ее руководителями? Я ответил, что цифры говорят больше, чем текст и личное знакомство. Если мы хотим привлечь инвестиции, должны создать условия соответствия аудиторской планки самым высоким требованиям», - отметил министр.

По словам главы армянского офиса ВБ Сильви Босуто, подобные мероприятия идут на пользу участникам, повышают их знания, позволяют знакомиться с международным опытом и деятельностью профессиональных аудиторов. «Мы готовы помочь в вопросах, связанных с проектом нового закона об аудите и общественном контроле. Этот проект уже в Национальном собрании, надеюсь, весной, он будет принят».

В работе совещания приняли участие международные и местные эксперты, представители профессионального общества, в том числе – сотрудники управление методологии бухучета и аудита Министерства финансов Армении.