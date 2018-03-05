Швейцарцы проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги

Швейцария продолжит платить налог на общественное телевидение и радио, а также будет снова пополнять бюджет страны за счет федеральных налогов. Таковы результаты референдума, состоявшегося в Швейцарии в воскресенье, которые опубликованы на сайте правительства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На проходившем в воскресенье референдуме швейцарцы большинством голосов отвергли инициативу о прекращении действия так называемой медиапошлины — "Биллаге". Инициатива также запрещала федеральному центру заниматься субсидированием средств массовой информации за счет бюджета.

В итоге 71,6% жителей страны высказались за то, чтобы продолжать платить за пользование телевизором, радио, а также любой другой техникой, которая может принимать теле- или радиосигнал, включая магнитолы в машинах. Все собранные средства идут на поддержку швейцарских общественных электронных СМИ и частично — частных СМИ.