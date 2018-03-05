Шахматные фигуры, отпечатанные на 3D принтере, пианино без клавиатуры: воспитанники «Армат» производят собственную продукцию

Инженерные лаборатории «Армат», объединяющие в Армении и Арцахе более 5 тысяч школьников, из потребителей знаний превратились в производителей, иногда даже выходя на самоокупаемость. «Арменпресс» представляет совместные проекты воспитанников и руководителей групп лабораторий, действующих в школах Севана, Вардениса, Талина и Веди.

«Принимаются заказы на брелки»: проектируют ученики, производит принтер - тоже армянского производства

Лаборатория «Армат» в Севане производит и продает брелки с автомобильными номерами, именные, а также любой другой тематики. Моделируют и производят на принтере армянского производства 40 воспитанников. Полученные средства идут на закупку сырья. Руководитель группы Асмик Аракелян довольна детьми. У них сложилось и своеобразное разделение труда – мальчики делают основную работу, девочки занимаются оформлением. Некоторые дети приобрели собственные принтеры, лазерные станки и работают по своему бизнес-плану.

По ее словам, многие из детей намерены учиться дальше на программиста, инженерные специальности.

Фигурки шахмат и новогодние украшения – на станке CNC

В лаборатории «Армат» средней школы #2 Вардениса 12-13-летние ученики создали «Слоник-пазл» - интеллектуальную игру для малышей. Каждый элемент – буква английского языка; собирая пазл, дети учат азбуку. Сначала воспитанники делают чертеж, затем печатают на станке. Дети уже имеют опыт проектирования и производства новогодних игрушек. В группе занимаются около 60 человек, в основном, мальчики.

Приложение дополненной реальности (AR), созданное 14-летним школьником

В лаборатории «Армат» Талина 14-летний воспитанник Арман Барсегян основал приложение дополненной реальности (AR) Zoomar совместно со сверстником Вигеном Хачатряном. Приложение уже доступно на Google Play, скоро будет готов вариант iOS. «Приложение создали для досуга и образования. Страницы детских книг и книг для досуга снабжаются дополненной реальностью, в которой действуют трехмерные модели интерактивной анимации», - объясняет один из создателей. По его словам, они уже получают заказы от организаций на оживление их рекламы. «Потом хотим заняться учебниками биологии, физики и показать их страницы с дополненной реальностью. Хотим представить наши предложения министерству науки и образования», - говорит 14-летний изобретатель.

Арман хочет учиться дальше на программиста и углубляться в любимые технологии. Он уже получил несколько предложений работы, но пока его больше интересует образование.

Идея пианино без клавиатуры объединила воспитанников «Армата» и радиотехнической лаборатории

В Веди воспитанники инженерной группы «Армат» совместно с коллегами из радиотехнической лаборатории школы искусств того же города создали пианино без клавиатуры. Играет оно по движениям рук, улавливая инфракрасное излучение. Пианино демонстрировалось на городской площади, затем его передали в медицинский центр. «Если есть интересная идея, мы обсуждаем ее, затем наиболее заинтересованные составляют бизнес-план. Выявляется главный в команде. Так мы и создали сенсорное пианино», - рассказывает руководитель группы Орбел Хачатрян. Он считает, что это изобретение, но сами воспитанники полагают, что просто выполнили простое задание.

Образовательную сеть инженерных лабораторий «Армат» в 2014 г. основал Союз предприятий информационной технологии Армении. Цель – обеспечить для всех школьников условия для технического образования. Дети изучают основы робототехники и программирования, применяют армянские программы «Лиса» и «Черепаха», произведенные в Горисе трехмерные принтеры, мини-компьютеры местного производства, операционную систему «Наири». Всего в системе «Армат» более 220 лабораторий в Армении и Арцахе с 5 000 воспитанников. В Арцахе лаборатории работают в Степанакерте, Шуши, Бердзоре, Карвачаре и др. местах.

Союз предприятий информационной технологии планирует создать лаборатории во всех школах. Ученики тех школ, где еще нет таких лабораторий, могут посещать любую по желанию. Ее можно найти по адресу armath.am и связаться с руководителем. Союз работает также над экспортом программ инженерных лабораторий «Армат». Подписан меморандум с Индией о создании таких лабораторий, аналогичные переговоры ведутся с Эфиопией, Угандой.