В ближайшие месяцы в приграничных селах Сюникской области будет внедрено дошкольное образование

Вскоре в ряде сел Сюникской области будут действовать учреждения дошкольного образования. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель общины Мегри Мхитар Закарян.

“В ближайшие месяцы в приграничных селах Личк, Карчеван, Шванидзор и Лехваз предусматривается создать учреждения дошкольного образования. Программа очень большая и важна для удержания в селах молодежи. В прошлом в этих селах были сельские амбулатории, а теперь эти здания хотим преобразовать для учреждений дошкольного образования”, - сказал Закарян, добавив, что проектные работы со стороны общины уже завершены.

Руководитель общины подчеркнул, что они обратились в Министерство здравоохранения, и там согласились безвозмездно передать амбулатории общине. Совет общины Мегри осуществит работы своими силами.