Состоялось общественное обсуждение проекта закона РА «О национальных меньшинствах»

Заместитель министра юстиции Виген Кочарян 2 марта провел рабочее обсуждение с членами Совета по координации деятельности национально-культурных организаций национальных меньшинств Армении при администрации президента РА проекта закона «О национальных меньшинствах». Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства юстиции.

В. Кочарян представил собравшимся более двум десяткам представителей национальных меньшинств основные положения закона, рассказал о его цели. По словам заместителя министра, закон уточняет критерии принадлежности к национальным меньшинствам, определяет их основные права, обязанности органов государственного и местного самоуправления по их обеспечению, а также создает совещательный орган для обсуждения волнующих национальные меньшинства вопросов.

Затем зам. министра ответил на вопросы, подробно прокомментировал отдельные положения закона, в том числе порядок формирования совещательного органа и его статус.

Подытоживая, В. Кочарян отметил важность учета мнения представителей национальных меньшинств и предложил им представить свои соображения и замечания по адресу https://www.e-draft.am/projects/770