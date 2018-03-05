Президенты США и Египта обсудили действия России и Ирана в Сирии

Президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонного разговора в воскресенье обсудили действия России и Ирана в Сирии, условившись работать вместе над преодолением там гуманитарного кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Лидеры обсудили оказываемую Россией и Ираном безответственную поддержку жестоким атакам против невинных гражданских лиц со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада", - заявила пресс-служба. Трамп и ас-Сиси "согласились работать вместе над преодолением гуманитарного кризиса в Сирии, достижением арабского единства и безопасностью в регионе".

Помимо этого, главы государств говорили о "возможностях по укреплению американо-египетского партнерства" в сферах экономики и безопасности.



