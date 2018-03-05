Макрон и Эрдоган заявили, что будут искать политическое решение кризиса в Восточной Гуте

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил с ним напряженную ситуацию в сирийской Восточной Гуте. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Елисейским дворцом.

"Президент поделился с собеседником своей глубокой обеспокоенностью и заявил, что меры должны быть приняты немедленно, особенно со стороны Ирана и России, чтобы Дамаск принял резолюцию ООН, выдал необходимые разрешения гуманитарным конвоям и обеспечил эвакуацию раненых, обеспечив для этого гуманитарную паузу под контролем ООН", - отмечается в пресс-релизе.