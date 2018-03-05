В Пекине открылась сессия высшего законодательного органа Китая

Первая сессия высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва открылась в Доме народных собраний в Пекине утром в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили ранее. Сессия ВСНП завершится лишь 20 марта, продлившись на 5 дней дольше обычного из-за довольно напряженной повестки. Порядка 3 тысяч депутатов со всех концов страны должны будут в течение этих 15 дней рассмотреть и принять важнейшие предложения и решения, которые определят развитие Китая на ближайшие пять лет, избрать руководство страны, а также проголосовать по внесению важных поправок в Конституцию.

депутаты ВСНП 11 марта проголосуют за поправки к конституции, одна из которых предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР. В настоящий момент основной закон страны предусматривает, что лидер Китая не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.