"Форма воды" получила "Оскар" в категории "Лучший фильм"

Картина "Форма воды" (The Shape of Water) режиссера Гильермо дель Торо получила в воскресенье главную премию "Оскар" на 90-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Прямую трансляцию из голливудского театра "Долби" вел телеканал ABC, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Форма воды" рассказывает фантастическую историю любви немой женщины из секретной лаборатории и человека-амфибии. Картина сделана в том числе как пародия на голливудские штампы 1960-х годов, в ней присутствуют отрывки из мюзиклов и карикатуры на русских шпионов времен холодной войны. Ранее она была отмечена премией Гильдии продюсеров Америки. В актерский состав вошли Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер.

Победителей в этой номинации объявили актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Они стали участниками скандала на прошлогодней церемонии. Тогда Битти и Данауэй тоже должны были назвать картину, признанную лучшей, однако получили не тот конверт.

На премию в номинации "Лучший фильм" были выдвинуты в этом году также следующие картины: "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name) Луки Гуаданьино, "Темные времена" (Darkest Hour) Джо Райта, "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана, "Прочь" (Get Out) Джордана Пила, "Леди Бёрд" (Lady Bird) Греты Гервиг, "Призрачная нить" (Phantom Thread) Пола Томаса Андерсона, "Секретное досье" (The Post) Стивена Спилберга, а также "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдоны. Фаворитами считались "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", они лидировали и по числу номинаций.