Интервью губернатора Араратской области: по соседству с монастырем Хор Вирап будет создан сельскохозяйственный туристический центр.

В промышленной сфере Араратской области в текущем году частный сектор проведет работы на 3 млрд 109 млн драм, что позволит создать около 500 рабочих мест. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал губернатор области Арамаис Григорян, представляя программы 2018 г.

- Г-н Григорян, каким будет этот год для области, какие успехи Вы можете выделить?

- По результатам 2017 г. нам есть чем похвастаться. Область почти по всем показателям признана первой в стране благодаря совместной работе всех звеньев власти. В частности, в начале года разработаны пятилетние планы развития общин, раз в три месяца будет обновляться база данных по общинам, что позволит инвесторам определиться с вложениями. Бюджет общин выполнен на 106,5% - самый высокий показатель среди областей.

В рамках программы 'Чистая Армения» произведена очистка 217 мусорных свалок.

В 2017 г. начаты строительство Ведийского водохранилища, Арташатской областной больницы, средней школы Харберда, внутреннего дренажа рабочего поселка Зода – проблема, которая не решалась годами.

Без эксцессов прошла приемка винограда, в конце года с помощью правительства наконец решили вопрос погашения долгов общества «Винар» перед поставщиками винограда.

- Каковы приоритеты на 2018 г.?

- В рамках стратегического развития области на 2017-1025 гг. выделены три приоритетных направления. Первое: применение интенсивных методов ведения хозяйства, создание рабочих мест, сокращение числа бедных, второе: уменьшение неравномерности развития общин, третье: активизация деятельности местных акторов и улучшение качества управления человеческим капиталом.

- В последние годы правительство обращает особое внимание на развитие туризма. Каковы ваши планы?

- Наша область чрезвычайно богата историческими, культурными и природными памятниками. По ней проходит туристический маршрут Ереван-Горис. На участке Ерасха предполагается создать современную зону отдыха. Для этого мы предлагаем выделить 1 га возле монастыря Хор Вирап для создания сельскохозяйственного туристического центра. Туристы смогут познакомиться с произведениями декоративного искусства, работой ремесленников, приобрести сувениры, посмотреть, как получают вино и т.д. Если все пойдет нормально, будем строить гостиницы для ночлега.

В этом году мы заасфальтировали дорогу к городищу Двина на территории общины Хнаберд, что усилит поток туристов. Предполагаем сделать ежегодным проводимый в этой общине фестиваль толмы.

Планов много. Самое главное – есть желание и возможность их выполнения.

Полностью интервью можно прочитать по адресу https://armenpress.am/arm/news/924889/khor-virap-vanqi-harevanutyamb-kstextsvi-gyuxatntesakan.html