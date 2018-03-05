Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима
09:40, 5 Март, 2018
МЧС Армении сообщает, что по состоянию на 09:30, 5 марта, в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.
Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.
5-6, ночью 7 марта в большинстве районов время от времени ожидаются осадки. Днем 7 и 8 марта погода будет без осадков.
Перевал Варденяц закрыт.
Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.
Всем водителям настоятельно рекомендуют в областях передвигаться на зимних шинах.
Агентство ЧС МВД Грузии и ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщают, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. На российской стороне скопилось 50 грузовых и столько же легковых автомашин.