Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима

МЧС Армении сообщает, что по состоянию на 09:30, 5 марта, в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.

5-6, ночью 7 марта в большинстве районов время от времени ожидаются осадки. Днем 7 и 8 марта погода будет без осадков.

Перевал Варденяц закрыт.

Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Всем водителям настоятельно рекомендуют в областях передвигаться на зимних шинах.

Агентство ЧС МВД Грузии и ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщают, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. На российской стороне скопилось 50 грузовых и столько же легковых автомашин.