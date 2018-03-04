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«Арцах» вышел в полуфинал первенства Армении по баскетболу


В  полуфинал первенства Армении по баскетболу вышла команда «Арцах».

Как  передает Арменпресс, в 1/4 финала лиги А, в ответном матче «Арцах» в гостях победил «Ширак» со счетом 124-91 и вышел в полуфинал, где  померится силами с «Урарту».

Самым  результативным игроком признан Айказ Григорян («Ширак»), который принес 39 очков.




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