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Минобороны Украины подтвердило готовность соблюдать перемирие в Донбассе


Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к выполнению договоренностей о соблюдении перемирия в Донбассе, которое вступает в силу 5 марта. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

"Подразделения ВСУ в районе проведения АТО (так называемая антитеррористическая операция - прим. ТАСС) в Донецкой и Луганской областях готовы к выполнению всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье представители оборонных ведомств провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщали, что их силы получили приказ о строгом соблюдении предстоящего перемирия.

Участники контактной группы 28 февраля на заседании в Минске договорились об установлении нового перемирия в Донбассе с полуночи 5 марта.

Фото - Belsat.eu




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