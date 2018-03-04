Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

Известен стартовый состав команды Arsenal 


Известны стартовые составы команд  Arsenal и Brighton в 29 туре первенства Англии.

Как  передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на  поле в  следующем составе: Чех, Коселини, Мустафи, Колашинач, Чемберс, Озил, Мхитарян, Улишер, Джака, Обамеянг.

Игра начнется в 17:30 по ереванскому  времени.

 




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