Известен стартовый состав команды Arsenal 

Известны стартовые составы команд Arsenal и Brighton в 29 туре первенства Англии.

Как передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на поле в следующем составе: Чех, Коселини, Мустафи, Колашинач, Чемберс, Озил, Мхитарян, Улишер, Джака, Обамеянг.

Игра начнется в 17:30 по ереванскому времени.