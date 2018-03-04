Социал-демократы войдут в правительство Германии вместе с консервативным блоком Ангелы Меркель. За вступление в коалицию проголосовало большинство членов партии СДПГ.

Социал-демократы Германии одобрили формирование правящей коалиции с консерваторами.

В воскресенье в штаб-квартире СДПГ в Берлине огласили результаты внутрипартийного голосования, которое проходило с 20 февраля по 2 марта. В нём приняли участие более 450 тысяч членов Социал-демократической партии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Евроньюз, за то, чтобы "красные" вошли в состав нового правительства вместе с альянсом ХДС/ХСС высказались более 66% голосовавших, против – почти 34%.

После того, как в сентябре прошлого года прошли выборы в немецкий парламент, в стране воцарился политический кризис. Вот уже пять месяцев ФРГ живёт без правительства. Переговоры консерваторов с "зелёными", как и с представителями Свободной демократической партии, не увенчались успехом.

В СДПГ изначально заявляли об отказе участвовать в коалиции и о переходе в оппозицию. После длительных консультаций руководство партии решило провести голосование по этому вопросу.

Его итоги открывают путь к формированию кабинета министров. Кроме того, 14 марта будет, наконец, избран федеральный канцлер. Скорее всего, им в четвёртый раз станет Ангела Меркель.