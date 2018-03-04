Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

Спасатели разблокировали три застрявшие машины


4 марта в 02:00 часа в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Раздане (Котайкская область) в грязи застряла машина, необходима  помощь спасателей.

На место выехал  боевой расчет.

На 41 км дороги Ереван-Севан спасатели вытащили из грязи автомобиль Volkswagen Jetta с г/н 34 AS 616.

3 марта в 20:27 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Гехи (Сюникская область) в грязи застряла машина, необходима  помощь спасателей.

На место выехал  боевой расчет.

Спасатели  вытащили из грязи автомобиль ВАЗ-2121 с г/н 55 DD 010.

 3 марта в 14:17 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на 10 км дороги Арташаван-Амберд в снегу застряла машина Nissan March, необходима  помощь спасателей.

На место выехал  боевой расчет.

Спасатели  вытащили из грязи автомобиль Nissan March  с г/н 21 PV 021 (2 пассажира).




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации