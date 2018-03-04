Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил о "нейтрализации 2 тыс. 612 террористов" с начала проведения операции "Оливковая ветвь" в регионе Африн на северо-западе Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой ТАСС, օб этом военное ведомство информировало в воскресенье на официальной странице в Twitter.

В субботу сообщалось о 2 тыс. 434 "ликвидированных террористах". Таким образом, согласно данным Генштаба, за сутки турецкие военные нейтрализовали 178 "террористов".

"Число нейтрализованных в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне террористов составило 2 тыс. 612", - указал Генштаб. Речь идет о бойцах "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и террористической группировки "Исламское государство".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.