Трое  пострадавших в  ДТП в ереванском районе Багреванд доставлены в  больницу

В 21:31 часов 3 марта в МЧС РА поступило сообщение о том, что в ереванском районе Багреванд произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехал спасательный отряд Центра спасательных работ специального назначения.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Volkswagen Passat с г/н 35 MA 939 (личность водителя пока не установлена) и Volkswagen Golf с г/н 09 US 173 (водитель С.Х. 1993 г/р) - Volkswagen Passat выехал на встречную полосу.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до прибытия спасателей пострадавшие С.Х. 1993 г/р, Р.А. 1990 г/р и А.Н. 1994 г/р с повреждениями разной степени тяжести доставлены в МЦ «Григор Лусаворич», где состояние А.Н оценено как тяжелое, а С.Х. и Р.А. удовлетворительным.

Спасатели обесточили машины и устранили утечку топлива из Volkswagen Golf.