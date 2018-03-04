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Трое  пострадавших в  ДТП в ереванском районе Багреванд доставлены в  больницу


В 21:31 часов  3  марта  в МЧС РА поступило сообщение о том, что в ереванском районе Багреванд произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехал  спасательный отряд Центра спасательных работ специального назначения.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Volkswagen Passat с г/н 35 MA 939 (личность водителя  пока не  установлена) и  Volkswagen Golf с г/н  09 US 173 (водитель С.Х. 1993 г/р) - Volkswagen Passat выехал на встречную полосу.  

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, до прибытия спасателей  пострадавшие  С.Х. 1993 г/р,  Р.А. 1990 г/р и А.Н. 1994 г/р с повреждениями разной степени тяжести доставлены в МЦ «Григор Лусаворич», где состояние А.Н оценено как тяжелое, а С.Х. и Р.А. удовлетворительным.

Спасатели обесточили машины  и устранили утечку топлива  из Volkswagen Golf.




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