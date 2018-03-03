Положительная динамика армяно-грузинских отношений продолжается – грузиноведы о визите Квирикашвили

Положительная динамика армяно-грузинских отношений продолжается. Визит Георгия Квирикашвили придаст новый импульс армяно-грузинским отношениям. Об этом на пресс-конференции в ИА Арменпресс сказал грузиновед Джонни Меликян. По его словам, одно из важных достижений визита – заявление о подготовке к заседанию межправительственной комиссии.

«В последние годы заседаний не было. В гуманитарной сфере считаю важным и взаимные визиты молодежи наших стран, обмен студентами. Если мы хоть сколько-нибудь знаем грузин, то того же нельзя сказать о них», - сказал Меликян.

Относительно сотрудничества двух стран в региональных программах Меликян отметил, эти программы продолжатся. При этом он отметил важность обеспечения инвестиций, но еще важнее быть здесь инициаторами.

Грузиновед Алик Эроянц заметил, что принято говорить о высоком уровне армяно-грузинских отношений, и в последние годы стала заметна новая динамика в этих отношениях.

Он отметил также, что в отношениях Грузии с другими соседями Армения в выгодном положении.

«Это не только благодаря сбалансированному отношению руководства Грузии, но и последовательной работой официального Еревана. Мы можем смело констатировать, что сформировалась довольно благоприятная атмосфера, и это отражается в заявлениях и Еревана, и Тбилиси», - сказал Эроянц.

На замечание журналистов, что при таких динамично развивающихся отношениях Грузия еще признала Геноцид армян, Эроянц отметил, что это вопрос не одного дня. В этом направлении нужно работать последовательно. С каждым годом в Грузии заметно меняется атмосфера по этому вопросу. Эроянц прогнозирует, что 24 апреля этого года в Грузии будет серьезно поднят этот вопрос и он будет широко освещаться в СМИ. При этом он отметил, что антиармянские настроения в Грузии ослабли.

По его словам армянское дипломатическое представительство в Грузии проводит активную работу. Армения, считает он, на правильном пути.