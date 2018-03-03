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Положительная динамика армяно-грузинских отношений продолжается – грузиноведы о визите Квирикашвили


Положительная динамика армяно-грузинских отношений продолжается. Визит Георгия Квирикашвили придаст новый импульс армяно-грузинским отношениям. Об этом на пресс-конференции в ИА Арменпресс сказал грузиновед Джонни  Меликян. По его словам, одно из важных достижений визита – заявление  о подготовке к заседанию межправительственной комиссии.

«В последние  годы заседаний  не  было. В гуманитарной сфере считаю важным и взаимные визиты  молодежи наших стран, обмен студентами. Если мы  хоть сколько-нибудь знаем грузин, то того же  нельзя сказать о них», - сказал Меликян.

Относительно сотрудничества двух стран в региональных программах Меликян отметил, эти программы  продолжатся. При этом он отметил важность обеспечения  инвестиций, но еще важнее быть здесь инициаторами.

Грузиновед Алик Эроянц заметил, что принято говорить о высоком уровне армяно-грузинских отношений, и в последние  годы стала заметна новая динамика в этих отношениях.

Он отметил также, что в отношениях Грузии с другими соседями Армения в  выгодном положении.  

«Это не  только благодаря  сбалансированному  отношению руководства  Грузии, но и последовательной работой  официального Еревана. Мы  можем смело констатировать, что сформировалась довольно благоприятная  атмосфера, и это отражается в заявлениях и Еревана, и Тбилиси», - сказал Эроянц. 

На замечание  журналистов, что при таких динамично развивающихся отношениях Грузия  еще признала Геноцид армян, Эроянц отметил, что это вопрос не  одного дня. В этом направлении нужно работать последовательно. С каждым годом в Грузии заметно меняется атмосфера по этому  вопросу. Эроянц прогнозирует, что 24 апреля этого года в Грузии будет серьезно поднят этот вопрос и он будет широко освещаться в СМИ. При этом он отметил, что антиармянские  настроения  в  Грузии ослабли.

По его словам армянское  дипломатическое  представительство в  Грузии проводит активную работу. Армения, считает он, на правильном пути.




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