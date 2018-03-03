Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

В Польше более 60 человек погибли из-за холодов


Более 60 человек погибли в Польше с начала морозного периода, сообщает правительственный центр безопасности.
"За минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека", — говорится в сообщении.

В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека.

При этом только за неделю начиная с 23 февраля от холода погибли 25 человек.

В последние дни в Польше установилась самая морозная погода за всю зиму. Температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по Цельсию, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Риа.ру.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации