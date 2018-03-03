В Польше более 60 человек погибли из-за холодов

Более 60 человек погибли в Польше с начала морозного периода, сообщает правительственный центр безопасности.

"За минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека", — говорится в сообщении.

В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека.

При этом только за неделю начиная с 23 февраля от холода погибли 25 человек.

В последние дни в Польше установилась самая морозная погода за всю зиму. Температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по Цельсию, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Риа.ру.





