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Курды заявили о гибели восьми человек при обстреле Турцией домов в Африне


Турецкие танки открыли огонь по гражданским машинам и жилым домам в деревне Худжейляр в кантоне Африн на севере Сирии, восемь человек погибли, 12 получили ранения, рассказал РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.
"Танки оккупационной армии Турции открыли огонь по жилым домам и машинам гражданских в деревне Худжейляр в окрестностях Джендереса, что привело к гибели восьми человек и ранению 12 граждан", — сказал Хеду.




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