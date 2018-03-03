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В Гюмри состоялось закрытое совещание во главе с премьером


В  Гюмрийской областной  администрации состоялось закрытое  совещание   во главе с  премьер-министром РА Кареном Карапетяном и с участием представителей всех отраслей.

По завершении совещание Карен Карапетян сообщил журналистам, что обсуждались проведенные в  прошлом году работы и намеченные планы.

«Мы  провели очередное областное  совещание. Обсудили сделанное  в 2017г. и наметили планы  на 2018г.  Договорились устранить пробелы и недоделанное», - как  передает Арменпресс, отметил премьер, пообещав в ближайшие  дни вновь посетить Гюмри и подвести окончательные  итоги проделанной  работы.

 

Арменуи Мхоян




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