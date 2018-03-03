В Гюмри состоялось закрытое совещание во главе с премьером

В Гюмрийской областной администрации состоялось закрытое совещание во главе с премьер-министром РА Кареном Карапетяном и с участием представителей всех отраслей.

По завершении совещание Карен Карапетян сообщил журналистам, что обсуждались проведенные в прошлом году работы и намеченные планы.

«Мы провели очередное областное совещание. Обсудили сделанное в 2017г. и наметили планы на 2018г. Договорились устранить пробелы и недоделанное», - как передает Арменпресс, отметил премьер, пообещав в ближайшие дни вновь посетить Гюмри и подвести окончательные итоги проделанной работы.

Арменуи Мхоян