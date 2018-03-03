Экс-главный тренер сборной Армении по футболу возглавил сборную Косово

Экс-главный тренер сборной Армении по футболу Бернар Шаланд возглавил сборную Косово.

Как передает Арменпресс, Федерация футбола Косово заключила с Шаландом контракт на 2 года. В Лиге наций сборная Косово в одной группе со сборными Фарерских островов, Мальты и Азербайджана.

Бернар Шаланд возглавлял сборную Армении в 2014/15гг.