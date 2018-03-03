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Экс-главный тренер сборной Армении по футболу возглавил сборную Косово


Экс-главный тренер сборной  Армении по футболу  Бернар Шаланд  возглавил сборную Косово.

Как передает Арменпресс, Федерация футбола  Косово заключила с Шаландом контракт на  2 года. В Лиге наций сборная Косово в одной группе со сборными Фарерских островов, Мальты и Азербайджана.

Бернар Шаланд  возглавлял сборную Армении  в 2014/15гг.




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