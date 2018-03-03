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На руднике Горно-обогатительного комбината Капана отравились сотрудники – один из них скончался


На подземном руднике Горно-обогатительного комбината  Капана отравились сотрудники. Как  сообщилиАрменпресс, на место выехал отряд горных спасателей.

На руднике  «Шаумян» спасатели обнаружили А.М. (1994 г/р),   К.К. (1970 г/р), П.А. (1964 г/р) в бессознательном состоянии и доставили их в Капанский МЦ.  В МЦ выяснилось, что один из них – А.М. скончался, а у остальных  диагностировано экзогенное отравление. Их состояние  оценено как средней тяжести.




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