На руднике Горно-обогатительного комбината Капана отравились сотрудники – один из них скончался

На подземном руднике Горно-обогатительного комбината Капана отравились сотрудники. Как сообщилиАрменпресс, на место выехал отряд горных спасателей.

На руднике «Шаумян» спасатели обнаружили А.М. (1994 г/р), К.К. (1970 г/р), П.А. (1964 г/р) в бессознательном состоянии и доставили их в Капанский МЦ. В МЦ выяснилось, что один из них – А.М. скончался, а у остальных диагностировано экзогенное отравление. Их состояние оценено как средней тяжести.