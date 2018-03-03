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Общественный совет готовится к встрече с президентом РА


Состоялось заседание  малого состава ОС, посвященное проекту закона РА «Об Общественном совете» и предстоящей встрече с президентом РА.

Как сообщает Арменпресс, члены  ОС  обсудили проект закона, вопрос разработки нового устава  ОС, которым регулируется дальнейшее сотрудничество  формируемого нового  ОС  и правительства РА.

Относительно предстоящей встречи с президентом РА  председатель ОС ВазгенМанукян отметил, что это будет последняя встреча президента  с ОС  в  нынешнем составе.

В ходе  предстоящей встречи ОС подведет итоги 9 лет работы и обсудит широкий спектр возникших в  Армении проблем, волнующих общественность, что будет уточнено на следующем заседании малого состава ОС.




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