Общественный совет готовится к встрече с президентом РА

Состоялось заседание малого состава ОС, посвященное проекту закона РА «Об Общественном совете» и предстоящей встрече с президентом РА.

Как сообщает Арменпресс, члены ОС обсудили проект закона, вопрос разработки нового устава ОС, которым регулируется дальнейшее сотрудничество формируемого нового ОС и правительства РА.

Относительно предстоящей встречи с президентом РА председатель ОС ВазгенМанукян отметил, что это будет последняя встреча президента с ОС в нынешнем составе.

В ходе предстоящей встречи ОС подведет итоги 9 лет работы и обсудит широкий спектр возникших в Армении проблем, волнующих общественность, что будет уточнено на следующем заседании малого состава ОС.