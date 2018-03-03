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«Не вижу в этом сенсации» - Тигран Балаян о назначении Карена Мирзояна советником министра ИД РА


Экс-министр ИД Республики Арцах Карена Мирзоянназначен советником министра ИД РА.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

«Не вижу в  этом сенсации. Еще в январе в списке советников было добавлено имя Карена Мирзояна. О назначении советников министра вообще  не  сообщается», - сказал  Тигран Балаян.

Ранее сайты  СМИ сообщали, что хотя  назначение Карена Мирзояна состоялось в  начале  января, однако в СМИ эта  информация  появилась только сейчас.




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