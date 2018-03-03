«Не вижу в этом сенсации» - Тигран Балаян о назначении Карена Мирзояна советником министра ИД РА

Экс-министр ИД Республики Арцах Карена Мирзоянназначен советником министра ИД РА.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

«Не вижу в этом сенсации. Еще в январе в списке советников было добавлено имя Карена Мирзояна. О назначении советников министра вообще не сообщается», - сказал Тигран Балаян.

Ранее сайты СМИ сообщали, что хотя назначение Карена Мирзояна состоялось в начале января, однако в СМИ эта информация появилась только сейчас.