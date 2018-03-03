Температура воздуха в ближайшие дни повысится

В отдельных районах республики 3 марта вечером, 4-6 и 7 марта ночью на значительной территории время от времени ожидаются осадки. 7 марта днем и 8 марта погодаожидаетсябезосадков.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, температура воздуха 4-8 марта повысится на 5-6 градусов.

В Ереване 3 марта вечером и 4 марта в отдельных районах города возможен слабый дождь. 7 марта днем и 8 марта погодаожидаетсябезосадков. 4-6 марта ожидается усиление ветра до 12-17 м/с.