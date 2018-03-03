Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

Температура воздуха в ближайшие дни повысится


В отдельных районах республики 3 марта вечером, 4-6 и 7 марта  ночью на значительной территории время  от времени ожидаются осадки. 7 марта  днем и 8 марта погодаожидаетсябезосадков.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, температура  воздуха 4-8 марта повысится на 5-6 градусов.

В Ереване 3 марта вечером и 4 марта в отдельных районах города возможен слабый дождь.  7 марта  днем и 8 марта погодаожидаетсябезосадков. 4-6 марта  ожидается усиление ветра до  12-17 м/с.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации