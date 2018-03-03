За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения более 250 раз

За период 25 февраля – 3 марта на линии соприкосновения cарцахскими войсками противник нарушил режим перемирия более 250 раз, произведя более 3000 выстрелов из разнокалиберных стрелковых орудий по армянским позициям.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, передовыечасти Армии обороны Арцаха продолжают оставаться в роли диктующего и уверенно несут боевую вахту.