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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения более 250 раз


За период 25 февраля – 3 марта  на линии соприкосновения  cарцахскими войсками противник  нарушил режим перемирия более 250  раз, произведя  более 3000 выстрелов из разнокалиберных стрелковых орудий по армянским позициям.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха,  передовыечасти Армии обороны  Арцаха продолжают оставаться в роли диктующего и  уверенно несут боевую вахту.




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