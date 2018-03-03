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18-летний нигерийский форвард Майкл Акпала присоединился к «Лори»


В ванадзорском клубе «Лори» пополнение.

Как  передает Арменпресс, 18-летний нигерийский форвард Майкл Акпала подписал контракт с клубом, рассчитанный до окончания текущего сезона.

Майкл Акпала – брат Джозефа Акпалы, который выступал в бельгийской  команде «Брюгге» и немецкой «Верден».




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