18-летний нигерийский форвард Майкл Акпала присоединился к «Лори»

В ванадзорском клубе «Лори» пополнение.

Как передает Арменпресс, 18-летний нигерийский форвард Майкл Акпала подписал контракт с клубом, рассчитанный до окончания текущего сезона.

Майкл Акпала – брат Джозефа Акпалы, который выступал в бельгийской команде «Брюгге» и немецкой «Верден».