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СБПП вручит награды о/о, наилучшим образом представившей интересы потребителей


Служба  безопасности продуктов питания вручит награды общественной организации, наилучшим образом представившей  интересы потребителей в 2017г. или способствовавшей совершенствованию сферы БПП.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  СБПП, победитель определится по итогам открытого голосования  на сайте  службы.

Голосование  действительно до 14 марта 2018г.  




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