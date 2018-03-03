СБПП вручит награды о/о, наилучшим образом представившей интересы потребителей

Служба безопасности продуктов питания вручит награды общественной организации, наилучшим образом представившей интересы потребителей в 2017г. или способствовавшей совершенствованию сферы БПП.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБПП, победитель определится по итогам открытого голосования на сайте службы.

Голосование действительно до 14 марта 2018г.