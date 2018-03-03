Европейские индексы - 02-03-18
МОСКВА, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.97% и составил 12190.94 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.09% и составил 5262.56 пункта, британский FTSE снизился на 0.78% и составил 7175.64 пункта, российский MICEX вырос на 0.05% и составил 2297.90 пункта, а RTSI снизился на 0.80% и составил 1279.10 пункта.
10:27, 23.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/99: в рейтинговой таблице - «Обычная страна», «Паломничество в Страну Востока», «Виль-Эврар»
09:41, 16.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/98: в рейтинговой таблице - «Степной волк», «Мальчик в полосатой пижаме», «Невыносимая легкость бытия»
- 11:21 Европейские индексы - 02-03-18
- 11:20 Американские индексы снизились - 02-03-18
- 11:17 Цены на цветные металлы - 02-03-18
- 11:14 Цены на драгоценные металлы - 02-03-18
- 11:12 Цены на нефть снизились - 02-03-18
- 11:05 Сильный пожар в одном из подземных переходов на проспекте Маштоца
- 10:51 На территории Армении есть труднопроходимые дороги
- 02.03-21:58 Из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 5
- 02.03-21:37 Предстоящие на 3 марта мероприятия
- 02.03-21:25 Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении
- 02.03-20:57 Депутат парламента Литвы выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной погромов армян в Сумгаите
- 02.03-20:41 Арцах расширяет сотрудничество с международными структурами: замминистра ИД Арцаха проводит встречи в Брюсселе
- 02.03-20:18 Армен Саркисян находится в центре внимания средств массовой информации
- 02.03-19:47 Президент Республики Арцах провел встречу с руководством компании «Еремян Проджектс»
- 02.03-19:42 Президент Армении Серж Саргсян принял новоизбранного президента Армена Саркисяна
- 02.03-19:06 Гаро Пайлан инициировал петицию по возобновлению избирательного процесса Армянского патриарха Константинополя
- 02.03-19:01 Захарова коснулась возвращения Степанакерта за стол переговоров по карабахской проблеме
- 02.03-18:50 МИД РФ о новоизбранном президенте Армении
- 02.03-18:15 Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в заседании Экономического совета СНГ
- 02.03-18:15 Президент РФ направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения
- 02.03-17:56 Трамп не видит ничего плохого в ведении торговых войн
- 02.03-17:46 Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида
- 02.03-17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-03-18
- 02.03-17:42 Азиатские индексы - 02-03-18
- 02.03-17:37 "Врачи без границ" сообщили о гибели 770 человек в Восточной Гуте
- 02.03-17:33 U.S. News & World Report назвал Калифорнию наихудшим по качеству жизни штатом
- 02.03-17:30 Встреча глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии состоится в Астане 16 марта
- 02.03-17:25 Назван самый богатый в мире рэпер
- 02.03-17:18 Премьер-министр Грузии воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
- 02.03-17:00 Президент Армении принял премьер-министра Грузии
- 02.03-16:54 Disney покажет новых "Мстителей" на неделю раньше запланированного
- 02.03-16:49 Лавров встретится с главой МИД Турции 14 марта в Москве
- 02.03-16:40 В работе аэропортов в Европе продолжились сбои из-за непогоды
- 02.03-16:22 Гарегин Мелконян освобожден от должности первого заместителя министра экономического развития и инвестиций Армении
- 02.03-16:15 Президент Армении назначил новых послов в Индонезии и Нидерландах
16:08, 24.02.2018
Просмотрели 1501 раз Притязания президента Азербайджана в отношении Армении встретили негативный международный отклик – Eurasianet
21:18, 26.02.2018
Просмотрели 1242 раз Азербайджан снова искажает факты: Европарламент не принимал никакого документа, связанного с Ходжалу
12:07, 02.03.2018
Просмотрели 1106 раз Армен Саргсян избран 4-м президентом Армении
16:23, 24.02.2018
Просмотрели 1106 раз Социолог считает приоритетным перенесение вопроса сумгаитских погромов в плоскость международного права
12:22, 24.02.2018
Просмотрели 1081 раз Президент принял вице-премьера Грузии, министра ВД Георгия Гахария