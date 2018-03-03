Европейские индексы - 02-03-18

МОСКВА, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.97% и составил 12190.94 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.09% и составил 5262.56 пункта, британский FTSE снизился на 0.78% и составил 7175.64 пункта, российский MICEX вырос на 0.05% и составил 2297.90 пункта, а RTSI снизился на 0.80% и составил 1279.10 пункта.