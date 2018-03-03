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Европейский офис Ай Дата высоко ценит дебаты в Европарламенте, посвященные 30- летию Арцахскогодвижения


Европейский офис Ай Дата высоко ценит дебаты в  Европарламенте, посвященные  30-летию Арцахскогодвижения. Ответственный за связи офиса Ай Дата АрутШиринян, комментируя дебаты  о праве  арцахского народа на свободу самоопределения, состоявшиеся 27 февраля в Европарламенте на высоком уровне,  отметил, что в Европе  заметен важный перелом – учитывая активизацию вопроса  Арцаха в Европарламенте. 

«Участие  европейских деятелей в  дебатах было довольно представительным – более десятка европарламентариев, советников, эксперты с мировой известностью, ученые, юристы, журналисты. Следует отметить, что им представилась возможность услышать слово государства и народа Арцаха из уст замминистра ИД НКР АрминеАлексанян», - как  передает Арменпресс, сообщил  АрутШиринян.

Он подчеркнул, что эта  работа отвечает приоритетам Европейского Ай Дата, а именно – представить европейским политикам голос  Арцаха из первых рук.

«Надеемся, что эта  активность перейдет в  активные шаги, и еще больше парламентариев включатся в официальный процесс защиты  прав арцахского народа, тем самым способствуя мирному  урегулированию проблемы», - сказал АрутШиринян. 

27 февраля депутаты  Европарламента Мишель Ривази («Зеленые») и Ларс Адактусон (ЕНП) провели общественные  слушания с участием известных ученых и дипломатов. Темой было развитие  международного права, переговоры и мирное  урегулирование арцахской  проблемы.

В  ходе  дебатов  были представлены  решения конференции в Европейском центре  политических исследований 26-27 февраля, в  которой  приняли участие эксперты  и бывшие  дипломаты. Конференция была  организована  Армянским центром по правам человека и справедливости и фондом Тюфенкян. Резолюции конференции: на основании утвержденных прецедентов международного права все  народы, в  том числе и арцахский, имеют право провозглашать независимость; международное  право запрещает отвечать насилием на  провозглашение независимости; является инструментом обеспечения  механизма окончательного урегулирования; считает неприемлемым пропаганду войны  и армянофобии и др.

Участники конференции пришли к  заключению, что требования  народа Арцаха о самоуправлении обоснованны, международное  сообщество должно быть активнее  вовлечено в  поиск приемлемого решения  проблемы  Арцаха и установления мира.




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