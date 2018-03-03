Европейский офис Ай Дата высоко ценит дебаты в Европарламенте, посвященные 30-летию Арцахскогодвижения. Ответственный за связи офиса Ай Дата АрутШиринян, комментируя дебаты о праве арцахского народа на свободу самоопределения, состоявшиеся 27 февраля в Европарламенте на высоком уровне, отметил, что в Европе заметен важный перелом – учитывая активизацию вопроса Арцаха в Европарламенте.

«Участие европейских деятелей в дебатах было довольно представительным – более десятка европарламентариев, советников, эксперты с мировой известностью, ученые, юристы, журналисты. Следует отметить, что им представилась возможность услышать слово государства и народа Арцаха из уст замминистра ИД НКР АрминеАлексанян», - как передает Арменпресс, сообщил АрутШиринян.

Он подчеркнул, что эта работа отвечает приоритетам Европейского Ай Дата, а именно – представить европейским политикам голос Арцаха из первых рук.

«Надеемся, что эта активность перейдет в активные шаги, и еще больше парламентариев включатся в официальный процесс защиты прав арцахского народа, тем самым способствуя мирному урегулированию проблемы», - сказал АрутШиринян.

27 февраля депутаты Европарламента Мишель Ривази («Зеленые») и Ларс Адактусон (ЕНП) провели общественные слушания с участием известных ученых и дипломатов. Темой было развитие международного права, переговоры и мирное урегулирование арцахской проблемы.

В ходе дебатов были представлены решения конференции в Европейском центре политических исследований 26-27 февраля, в которой приняли участие эксперты и бывшие дипломаты. Конференция была организована Армянским центром по правам человека и справедливости и фондом Тюфенкян. Резолюции конференции: на основании утвержденных прецедентов международного права все народы, в том числе и арцахский, имеют право провозглашать независимость; международное право запрещает отвечать насилием на провозглашение независимости; является инструментом обеспечения механизма окончательного урегулирования; считает неприемлемым пропаганду войны и армянофобии и др.

Участники конференции пришли к заключению, что требования народа Арцаха о самоуправлении обоснованны, международное сообщество должно быть активнее вовлечено в поиск приемлемого решения проблемы Арцаха и установления мира.