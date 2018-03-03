Сильный пожар в одном из подземных переходов на проспекте Маштоца

В 05:33 часов 3 марта поступило сообщение о том, что вспыхнул сильный пожар в недействующем магазине близ отеля «Метрополь» на проспекте Маштоца 2/2.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехали два боевых расчета.

Объявлен уровень сложности пожара Бис-1.

На место выехали еще три боевых расчета и дежурный врач Центра медицины катастроф.

Выяснилось, что на территории недействующих павильонов горит бытовой мусор (около 200 кв/м).

Огонь был купирован в 06:06часов, потушен – в 06:18.