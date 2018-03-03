Время в Ереване: 11:07:36,   3 Март

На территории Армении есть труднопроходимые дороги


По данным  на 09:00 часов 3 марта натерритории  Армении дороги в основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА, 3 марта, 7-го днем ожидается погода без осадков. 4-5  марта в западных и северных районах, 6 и 7 – на значительной территории время  от времени ожидаются осадки.

Труднопроходимы дороги   Сотк-Карвачар и перевал Варденяц.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии, дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта, а по информации Главного управления Южной  Осетии МЧС России, она закрыта  для  большегрузов, уже скопилось 20 грузовиков.




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