На территории Армении есть труднопроходимые дороги

По данным на 09:00 часов 3 марта натерритории Армении дороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, 3 марта, 7-го днем ожидается погода без осадков. 4-5 марта в западных и северных районах, 6 и 7 – на значительной территории время от времени ожидаются осадки.

Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар и перевал Варденяц.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, а по информации Главного управления Южной Осетии МЧС России, она закрыта для большегрузов, уже скопилось 20 грузовиков.