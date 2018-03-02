Из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 5

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 1 и 2 марта, раскрыто 5.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано по 2 случая обнаружения наркотиков и изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 14 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, 2 случая присвоения, по 1 случаю похищения человека, вымогательства, фалшивомонетничества, браконьерства и взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 12 случаев кражи и 2 случая причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.