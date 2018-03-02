Новоизбранный четвертый президент Армении Армен Саркисян находится в центре внимания средств массовой информации.

Как сообщает Арменпресс, немецкая газета Deutsche Welle пишет, что парламент Армении избрал Армена Саркисяна следующим президентом страны. Deutsche Welle также цитирует слова Армена Саркисяна о том, что он будет использовать «все свои знания и опыт» для служения Армении.

Испанское информационное агентство EFE также затронуло эту тему. Информационное агентство пишет, что парламент Армении избрал бывшего премьера Армении Армена Саркисяна президентом страны. Отмечается, что новоизбранному президенту 64 года.

«64-летний Армен Саркисян в январе принял предложение действующего президента Армении Сержа Саргсяна стать кандидатом от правящей Республиканской партии на первых президентских выборах после конституционной реформы страны в 2015 году», - пишет EFE.

Китайское агентство Синьхуа пишет, что парламент Армении избрал Армена Саркисяна 4-м президентом страны. «90 депутатов парламента проголосовали за Саркисяна, 10 человек проголосовали против и один голос недействителен. Саркисян избирается сроком на семь лет и присягнет на пост президента 9 апреля», - пишет новостное агентство, напоминая, что Саркисян ранее занимал пост премьер-министра Армении.

Интерфакс пишет, что бывший премьер-министр Армении и посол Армении в Великобритании Армен Саркисян избран президентом Армении. Отмечается, что он был единственным кандидатом.

Российская газета «Коммерсант» утверждает, что кандидатуру Армена Саркисяна поддержали не только правящая партия, но и большая часть оппозиции. Газета пишет, что впервые президент Армении был избран парламентом, поскольку Армения перешла в парламентскую систему.

«Казинформ», «Спутник Грузия» и ряд других международных СМИ также затронули эту тему.