Президент Республики Арцах провел встречу с руководством компании «Еремян Проджектс»

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 2 марта принял руководство компании «Еремян Проджектс» и обсудил вопросы развития ресторанного бизнеса в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян отметил важность налаживания взаимодействия с ведущими компаниями в данной сфере, назвав это одним из залогов успешного осуществления намеченных программ.