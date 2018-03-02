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Президент Республики Арцах провел встречу с руководством компании «Еремян Проджектс»


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 2 марта принял руководство компании «Еремян Проджектс» и обсудил вопросы развития ресторанного бизнеса в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян отметил важность налаживания взаимодействия с ведущими компаниями в данной сфере, назвав это одним из залогов успешного осуществления намеченных программ.




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