Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида
Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида 2018 DV1, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
На сайте проекта The Virtual Telescope Project 2.0, где будет вестись онлайн-трансляция полета 2018 DV1, заявлено, что астероид пройдет на расстоянии 105 тысяч километров от Земли. Диаметр объекта варьируется в пределах 5,6-12 метров.
Астрономы отмечают, что угрозы столкновения астероида с нашей планетой нет.
Впервые 2018 DV1 зафиксировали в конце февраля сотрудники обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, США.
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