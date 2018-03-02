Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-03-18

ЕРЕВАН, 2 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 марта, курс доллара США сократился на 0.14 драмa и составил 480.80 драм. Курс евро вырос на 4.35 драмa и составил 590.18 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.48 драм. Курс британского фунта вырос на 1.40 драмa и составил 661.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 162.06 драмa и составила 20215.3 драм. Цена серебра сократилась на 2.00 драмa и составила 252.2 драм. Цена платины сократилась на 158.98 драмa и составила 14978.88 драм.