Азиатские индексы - 02-03-18

ТОКИО, 2 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.50% и составил 21181.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.83% и составил 1708.34 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.59% и составил 3254.53 пункта, а HANG SENG снизился на 1.48% и составил 30583.45 пункта.