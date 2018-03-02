"Врачи без границ" сообщили о гибели 770 человек в Восточной Гуте

Организация "Врачи без границ" (MSF, фр. Médecins sans frontières) сообщила о гибели более 770 мирных жителей в Восточной Гуте в период с 18 по 27 февраля и ранении еще более 4,05 тысячи человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении MSF, говорится, что в течение последних двух суток продолжаются обстрелы в районе Восточной Гуты.

"С вечера 18 февраля по вечер 27 февраля ранения получили более 4050 человек, более 770 погибли", — говорится в заявлении.

"Насколько нам известно, медицинские эвакуации (из района — ред.) не поводились", — сообщает организация, добавляя, что гуманитарные поставки в район также не осуществлялись.

Согласно заявлению, поддерживаемое организацией медицинское учреждение было обстреляно трижды. В последний раз ранение получил один медработник. Всего под обстрел попали 15 из 20 объектов, связанных с организацией.

По данным MSF, всего с 18 февраля погибли три связанных с организацией медработника, еще восемь пострадали.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.