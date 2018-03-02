U.S. News & World Report назвал Калифорнию наихудшим по качеству жизни штатом

Калифорния признана журналом U.S. News & World Report наихудшим по качеству жизни штатом США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В тройку антилидеров также вошли Нью-Джерси и Индиана, занявшие, соответственно, 49-е и 48-е место.

В отстающих, как пишет издание, Калифорния оказалась из-за плохой экологии и низкой социальной активности населения. Последнее объясняется личными качествами калифорнийцев, которых составители рейтинга назвали "невыносимыми людьми". "Помимо экологической обстановки, качество жизни во многом определяется взаимоотношениями с людьми, живущими по соседству", - отмечает журнал. Лучше всего в этом отношении дела обстоят в штатах Северная Дакота, Миннесота и Висконсин.

В рейтинге представлена оценка штатов по семи категориям: здравоохранение, образование, экономика, возможности, инфраструктура, преступность и исправительная система, бюджетная стабильность и качество жизни.

Согласно рейтингу, в штатах Гавайи, Вашингтон и Айова лучше всего налажена работа системы здравоохранения. Лидерами антирейтинга по этому показателю стали Миссисипи, Арканзас и Оклахома. Экономическая ситуация лучше всего в Айове, Мэриленде и Миннесоте, в отличие от Аляски, Западной Вирджинии и Миссисипи, замыкающих перечень в этой "номинации".

Инфраструктура наиболее качественно налажена в Айове, Северной Дакоте и Орегоне, тогда как в Западной Вирджинии, Миссисипи и Род-Айленде этот показатель находится на самом низком уровне. Безопасность наилучшим образом обеспечивается в штатах Мэн, Нью-Гемпшир и Нью-Джерси, в штатах Аляска, Нью-Мексико и Луизиана действия правоохранительных служб вызывают наибольшие нарекания.

Финансовая стабильность граждан наиболее высокие оценки составителей рейтинга получила в штатах Юта, Северная Дакота и Флорида, наихудшая ситуация с этим в Луизиане, Нью-Джерси и Иллинойсе.





